NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wynn Resorts-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Wynn Resorts gewesen.

Das Wynn Resorts-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 85,32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 117,206 Wynn Resorts-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Wynn Resorts-Anteile wären am 05.11.2025 14 673,00 USD wert, da der Schlussstand 125,19 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +46,73 Prozent.

Der Börsenwert von Wynn Resorts belief sich zuletzt auf 12,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at