NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Wynn Resorts-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 30.10.2015 wurde die Wynn Resorts-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 69,95 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,296 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 727,95 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Papiers am 29.10.2025 auf 120,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,79 Prozent vermehrt.

Wynn Resorts war somit zuletzt am Markt 12,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at