Xanadu Quantum Technologies Aktie

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WKN DE: A426Z7 / ISIN: CA98390R1029

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Xanadu Quantum Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Xanadu Quantum Technologies wird am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Xanadu Quantum Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,084 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,436 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,2 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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