Ausblick: Yamazaki Baking legt Quartalsergebnis vor

Yamazaki Baking lässt sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Yamazaki Baking die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 63,13 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,97 Prozent erhöht. Damals waren 60,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 341,53 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 331,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 218,70 JPY im Vergleich zu 206,78 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1.354,59 Milliarden JPY, gegenüber 1.311,43 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at