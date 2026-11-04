Zai Lab Aktie
WKN DE: A2DX1V / ISIN: US98887Q1040
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Zai Lab gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Zai Lab lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,592 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 107,9 Millionen USD gegenüber 116,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,18 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,245 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,600 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 420,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 461,4 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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