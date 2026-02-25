Ausblick: Zai Lab präsentiert Quartalsergebnisse

Zai Lab wird am 26.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zai Lab für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,359 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 12,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 122,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 108,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,733 USD, gegenüber -2,600 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 460,3 Millionen USD im Vergleich zu 399,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at