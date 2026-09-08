BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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09.09.2026 00:51:26
Australia targets big tech with algorithm opt-out bill
The "My Feed, My Way," legislation would require the likes of Facebook, TikTok and Instagram to let users opt out of algorithms or risk heavy fines.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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