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02.09.2026 08:21:09
AUTO1 Group H1 Net Income Rises
(RTTNews) - AUTO1 Group (AG1.DE) published its half-year financial report. First half net income was 49.3 million euros, an increase of 8.7% from prior year. Revenue was 4.87 billion euros, up 24.4%. Merchant revenue was 3.71 billion euros, an increase of 19.2%.
Second quarter Group net income was 23.2 million euros compared to 15.5 million euros, a year ago. Group revenue was 2.43 billion euros, an increase of 23.4% from prior year. Merchant revenue was 1.83 billion euros, up 17.9%.
At previous close on XETRA, AUTO1 shares were trading at 21.78 euros, down 3.20%.
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