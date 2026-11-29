AutoNation Aktie
WKN: 880953 / ISIN: US05329W1027
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29.11.2026 22:55:37
AutoNation: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 30, 2026, AutoNation (NYSE:AN) delivered adjusted earnings per share (EPS) of $5.11, marking seven consecutive quarters of year-over-year growth. Long-term investors care because recurring after-sales and finance earnings continue to offset softer vehicle sales volumes.
Three things management said stand out.
High-margin parts and service revenue gives AutoNation a predictable profit base when vehicle sales fluctuate. Customer pay and warranty traffic both grew, keeping repair bays busy despite consumer pressure on per-order spending.
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