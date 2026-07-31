AutoNation Aktie
WKN: 880953 / ISIN: US05329W1027
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31.07.2026 13:07:55
AutoNation Inc. Q2 Profit Climbs
(RTTNews) - AutoNation Inc. (AN) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $182.1 million, or $5.39 per share. This compares with $86.4 million, or $2.26 per share, last year.
Excluding items, AutoNation Inc. reported adjusted earnings of $187.8 million or $5.56 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.6% to $6.929 billion from $6.974 billion last year.
AutoNation Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $182.1 Mln. vs. $86.4 Mln. last year. -EPS: $5.39 vs. $2.26 last year. -Revenue: $6.929 Bln vs. $6.974 Bln last year.
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