AutoNation Aktie
WKN: 880953 / ISIN: US05329W1027
|
06.02.2026 13:06:48
AutoNation Inc. Q4 Sales Decline
(RTTNews) - AutoNation Inc. (AN) reported a profit for fourth quarter of $172.1 million
The company's bottom line totaled $172.1 million, or $4.70 per share. This compares with $186.1 million, or $4.64 per share, last year.
Excluding items, AutoNation Inc. reported adjusted earnings of $186.1 million or $5.08 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.9% to $6.929 billion from $7.213 billion last year.
AutoNation Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $172.1 Mln. vs. $186.1 Mln. last year. -EPS: $4.70 vs. $4.64 last year. -Revenue: $6.929 Bln vs. $7.213 Bln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
