Average five-year fixed mortgage rate hits 6% for first time in three years

Banks and building societies raise prices as turmoil in bond markets increases expectations of base rate rise

The average cost of a five-year fixed-rate mortgage has hit the 6% barrier for the first time in three years, as jitters in the money markets make the loans more expensive for lenders to offer.

Figures from financial information provider Moneyfacts show the average is now 6.00%, its highest point since September 2023, while the average two-year fixed rate is not far behind at 5.98%, its highest since December of the same year.