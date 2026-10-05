Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Sub Aktie
ISIN: US33834B2079
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05.10.2026 13:39:37
Average five-year fixed mortgage rate hits 6% for first time in three years
Banks and building societies raise prices as turmoil in bond markets increases expectations of base rate rise
The average cost of a five-year fixed-rate mortgage has hit the 6% barrier for the first time in three years, as jitters in the money markets make the loans more expensive for lenders to offer.
Figures from financial information provider Moneyfacts show the average is now 6.00%, its highest point since September 2023, while the average two-year fixed rate is not far behind at 5.98%, its highest since December of the same year.Continue reading...
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