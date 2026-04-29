Avnet Aktie
WKN: 850355 / ISIN: US0538071038
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29.04.2026 14:40:41
Avnet, Inc. Announces Increase In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Avnet, Inc. (AVT) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $94.3 million, or $1.14 per share. This compares with $87.9 million, or $1.01 per share, last year.
Excluding items, Avnet, Inc. reported adjusted earnings of $122.5 million or $1.48 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 33.9% to $7.119 billion from $5.315 billion last year.
Avnet, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $94.3 Mln. vs. $87.9 Mln. last year. -EPS: $1.14 vs. $1.01 last year. -Revenue: $7.119 Bln vs. $5.315 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.70 To $ 1.80 Next quarter revenue guidance: $ 7.30 B To $ 7.60 B
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