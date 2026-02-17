AVRO India legte Quartalsergebnis vor

AVRO India hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AVRO India 0,980 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat AVRO India mit einem Umsatz von insgesamt 249,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 3,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at