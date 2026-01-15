AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
|
15.01.2026 10:45:00
AWS verspricht Souveränität mit europäischem Cloudangebot
Amazons neues Europa-AWS geht an den Start und wirbt um Vertrauen mit Standort in Deutschland. Wie souverän kann das sein?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
