Axcelis Technologies Aktie
WKN DE: A2AM8Z / ISIN: US0545402085
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27.10.2026 13:30:55
Axcelis Technologies Appoints Jeroen Delsman As CFO
(RTTNews) - Tuesday, Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) announced the appointment of Jeroen Delsman as Executive Vice President and Chief Financial Officer effective November 12, 2026.
Following this, interim CFO David Ryzhik will assume the new role of Senior Vice President, Corporate Development and Investor Relations.
Delsman joins Axcelis from Ferrotec (USA) Corporation, where he served as Vice President overseeing the organization's profit and loss, strategy and operations.
During the overnight trading, ACLS was trading at $108.60, down 0.47 percent on the Nasdaq.
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