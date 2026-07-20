Axis Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Axis Bank ließ sich am 18.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Axis Bank die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,55 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Axis Bank ein EPS von 20,15 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Axis Bank 432,13 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 404,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at