Axis Solution gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Axis Solution präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,40 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,27 Prozent auf 463,5 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 373,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at