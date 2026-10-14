AZZ Incorporated Q2 Profit Drops

(RTTNews) - AZZ incorporated (AZZ) reported a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $58.45 million, or $1.94 per share. This compares with $89.35 million, or $2.95 per share, last year.

Excluding items, AZZ incorporated reported adjusted earnings of $60.13 million or $2.00 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 16.7% to $486.89 million from $417.27 million last year.

AZZ incorporated earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $58.45 Mln. vs. $89.35 Mln. last year. -EPS: $1.94 vs. $2.95 last year. -Revenue: $486.89 Mln vs. $417.27 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.00 To $ 7.30 Full year revenue guidance: $ 1.825 B To $ 1.875 B

Guidance-Adjusted Diluted EPS.