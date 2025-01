Baader Bank: Buy für BASF-Aktie

Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Vor allem aufgrund milliardenschwerer Abschreibungen habe das operative Ergebnis (Ebit) des Chemiekonzerns die Konsensschätzung deutlich verfehlt, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die BASF-Aktie zeigte sich um 12:18 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,00 EUR an der Tafel. Also weist das Papier noch Spielraum von 17,03 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 183 002 BASF-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 kletterte die Aktie um 10,7 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzkennzahlen wird am 28.02.2025 erwartet.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 07:53 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.