Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|
18.11.2025 10:55:07
Baidu posts worst sales fall on record despite major AI spending
The results underscore the Internet search leader is losing ad business to rivals while struggling to compete in a crowded AI fieldWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baidu.com Inc.mehr Nachrichten
|
17.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baiducom von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
10.11.25