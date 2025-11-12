Börse New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus

Der NASDAQ Composite setzt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr 0,31 Prozent auf 23 395,77 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,407 Prozent fester bei 23 563,84 Punkten, nach 23 468,30 Punkten am Vortag.

Bei 23 564,09 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 384,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,175 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 204,43 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 681,90 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Stand von 19 281,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,34 Prozent. Bei 24 019,99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 10,51 Prozent auf 11,67 USD), Ceva (+ 4,26 Prozent auf 27,19 USD), Harvard Bioscience (+ 3,80 Prozent auf 0,63 USD), Deckers Outdoor (+ 3,71 Prozent auf 85,78 USD) und TTM Technologies (+ 3,55 Prozent auf 70,28 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Donegal Group B (-8,39 Prozent auf 14,96 USD), inTest (-4,14 Prozent auf 7,53 USD), Taylor Devices (-3,90 Prozent auf 48,10 USD), Microvision (-3,27 Prozent auf 1,04 USD) und Baiducom (-3,20 Prozent auf 127,73 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 4 082 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,176 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,03 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at