Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
17.11.2025 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baiducom von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Baiducom-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 84,58 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baiducom-Aktie investiert, befänden sich nun 118,231 Baiducom-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 714,83 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Papiers am 14.11.2025 auf 116,00 USD belief. Mit einer Performance von +37,15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
