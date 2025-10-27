NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baiducom von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Baiducom-Investment gewesen.

Am 27.10.2022 wurden Baiducom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 80,95 USD. Bei einem Baiducom-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 123,533 Baiducom-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 122,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 164,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,65 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at