Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Profitabler Baiducom-Einstieg?
|
27.10.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baiducom von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 27.10.2022 wurden Baiducom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 80,95 USD. Bei einem Baiducom-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 123,533 Baiducom-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 122,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 164,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,65 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baidu.com Inc.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baiducom von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baiducom von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
14.10.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
13.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.10.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt (finanzen.at)
|
09.10.25
|Schwacher Handel: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
09.10.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
06.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baiducom von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Baidu.com Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Baidu.com Inc.
|106,80
|-2,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer zu kleinen Abgaben tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.