Erste Schätzungen: Baiducom präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Baiducom wird voraussichtlich am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 7,85 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 22 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 30,76 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 4,68 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 33 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 52,41 CNY, gegenüber 9,16 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 37 Analysten durchschnittlich 129,42 Milliarden CNY im Vergleich zu 18,50 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at