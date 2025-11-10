Baidu.com Aktie

WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085

Baiducom-Anlage unter der Lupe 10.11.2025 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baiducom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Baiducom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die Baiducom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Baiducom-Papier an diesem Tag 196,99 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hat, hat nun 5,076 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 639,42 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Anteils am 07.11.2025 auf 125,96 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 36,06 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

