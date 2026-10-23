Balchem Corp. Q3 Income Rises

(RTTNews) - Balchem Corp. (BCPC) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $46.7 million, or $1.46 per share. This compares with $40.3 million, or $1.24 per share, last year.

Excluding items, Balchem Corp. reported adjusted earnings of $50.35 million or $1.57 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.6% to $290.7 million from $267.6 million last year.

Balchem Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $46.7 Mln. vs. $40.3 Mln. last year. -EPS: $1.46 vs. $1.24 last year. -Revenue: $290.7 Mln vs. $267.6 Mln last year.