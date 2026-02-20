Balchem CorpShs Aktie
WKN: 905650 / ISIN: US0576652004
|
20.02.2026 13:20:39
Balchem Corp. Q4 Income Rises
(RTTNews) - Balchem Corp. (BCPC) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $39.22 million, or $1.21 per share. This compares with $33.58 million, or $1.03 per share, last year.
Excluding items, Balchem Corp. reported adjusted earnings of $42.34 million or $1.31 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.8% to $263.62 million from $240.00 million last year.
Balchem Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $39.22 Mln. vs. $33.58 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $1.03 last year. -Revenue: $263.62 Mln vs. $240.00 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Balchem CorpShs
|
19.02.26
|Ausblick: Balchem zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: Balchem gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)