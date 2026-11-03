BAMBU Aktie
WKN DE: A2ADP1 / ISIN: CH0309050059
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03.11.2026 15:00:00
Bambu Lab’s Newest Flagship Is a Behemoth in More Ways Than One
The Bambu Lab H3C is a large-format 3D printer with nine printheads, and it’s available now.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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