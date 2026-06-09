Bank Audi legte Quartalsergebnis vor

Bank Audi hat am 08.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Bank Audi 87,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 36,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 136,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at