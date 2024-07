Barclays Capital gibt Merck-Aktie Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Die Darmstädter dürften nichts an ihren Jahreszielen ändern, schrieb Analystin Emily Field am Montagabend in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht. Sie rechnet also nicht damit, dass Merck dem Beispiel von Sartorius aus der Vorwoche folgt. Nach dem Studienmisserfolg von Xevinapant stehe vor allem die Zukunft des Healthcare-Bereichs im Fokus.

Aktienbewertung im Detail: Die Merck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:50 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 149,65 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 30,30 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 23 466 Merck-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2024 um 5,4 Prozent zu. Voraussichtlich am 01.08.2024 wird Merck Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2024 gewähren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / 20:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2024 / 03:00 / GMT





