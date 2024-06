Barclays Capital: Siemens Energy-Aktie erhält Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Equal Weight" belassen. Siemens Energy India werde von Siemens India abgespalten und Siemens Energy sei dann verpflichtet, seinen Anteil binnen vier Jahren auf 51 Prozent zu erhöhen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Transaktion, die aus der von Siemens gestemmten Hilfsmaßnahme resultiert, könnte Siemens Energy bis zu 2,5 Milliarden Euro kosten.

Um 08:42 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,8 Prozent auf 24,08 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 25,25 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via Frankfurt auf 4 155 Siemens Energy-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte das Papier um 101,3 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert.

