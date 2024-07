BASF-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen.Gespräche mit Investoren über Chemietitel zeigten, dass die Stimmung so schlecht sei wie zuletzt im ersten Halbjahr 2022 mit dem damaligen Anstieg der Gaspreise, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Favorisiert würden die Hersteller von Aromen und Duftstoffen sowie die Gaseproduzenten, während es mit Blick auf die Hersteller von Grundstoffchemikalien Zweifel an einer deutlichen Volumenerholung im weiteren Jahresverlauf gebe. BASF werde vor allem als zyklisches Unternehmen wahrgenommen, wobei eine zyklische Rally wohl noch ein gutes Stück weit entfernt sei.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BASF-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:21 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 44,63 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 29,96 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 627 976 BASF-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2024 um 2,0 Prozent nach. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BASF wird am 26.07.2024 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

