BASF Aktie
WKN: 936785 / ISIN: US0552625057
|Waferreinigung
|
30.10.2025 16:47:46
BASF-Aktie fällt: Ammoniumhydroxid-Anlage für Chipbranche in Ludwigshafen geplant
Voraussichtlich 2027 werde die Anlage in Betrieb gehen, teilte der Chemiekonzern mit. Die Chemikalie wird zur Waferreinigung, beim Ätzen und für andere Präzisionsprozesse in der Halbleiterfertigung benötigt. Für die Herstellung fortschrittlicher Chips sei Ammoniumhydroxid Electronic Grade unerlässlich, erklärte BASF.
Die BASF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,51 Prozent tiefer bei 43,06 Euro.
DOW JONES
