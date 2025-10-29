BASF Aktie

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

Aktie unter der Lupe 29.10.2025 09:30:06

Outperform für BASF-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Bernstein Research-Analyst James Hooper hat sich das BASF-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb James Hooper am Mittwochmorgen. Der Ausblick sei praktisch unverändert.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von BASF legte um 09:14 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 44,30 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 19,64 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 290 727 Stück gehandelt. Seit Jahresanfang 2025 kletterte die Aktie um 9,9 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,BASF

Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten