Outperform für BASF-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb James Hooper am Mittwochmorgen. Der Ausblick sei praktisch unverändert.

Das Papier von BASF legte um 09:14 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 44,30 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 19,64 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 290 727 Stück gehandelt. Seit Jahresanfang 2025 kletterte die Aktie um 9,9 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

