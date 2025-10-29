BASF-Analyse: BASF-Aktie von Warburg Research mit Hold bewertet

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Chemiekonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Zudem habe das Unternehmen einen Aktienrückkauf angekündigt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BASF-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:51 Uhr 3,6 Prozent auf 44,57 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 3,52 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 870 570 BASF-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 10,6 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

