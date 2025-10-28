BASF Aktie
WKN: 936785 / ISIN: US0552625057
|Agrargeschäft
|
28.10.2025 11:15:41
BASF-Aktie in Rot: Eigenes Agrar-Ressort nun im Vorstand
Übernehmen soll es zum 1. Mai nächsten Jahres der aktuelle Leiter des jetzigen Unternehmensbereichs Agricultural Solutions, Livio Tedeschi, wie der Chemiekonzern nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte.
Damit wird der Konzernvorstand von sechs auf sieben Mitglieder erweitert. Ende April 2026 wird der langjährige BASF-Vorstand Michael Heinz wie geplant in den Ruhestand gehen, der jetzt unter anderem für das Agrargeschäft zuständig ist.
Heinz verantwortet überdies bisher die Bereiche Nutrition & Health sowie Care Chemicals. Diese Verantwortung soll Mary Kurian übernehmen, die ebenfalls zum 1. Mai 2026 vom Aufsichtsrat in den Konzernvorstand berufen wird. Kurian, die aktuell den Unternehmensbereich Care Chemicals leitet, wird laut Ressortverteilung künftig auch für Petrochemicals und Intermediates verantwortlich zeichnen.Die BASF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,6 Prozent tiefer bei 43,14 Euro.
DOW JONES--
