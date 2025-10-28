BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936785 / ISIN: US0552625057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Agrargeschäft 28.10.2025 11:15:41

BASF-Aktie in Rot: Eigenes Agrar-Ressort nun im Vorstand

BASF-Aktie in Rot: Eigenes Agrar-Ressort nun im Vorstand

BASF räumt seinem Agrargeschäft mit Blick auf den geplanten Teilbörsengang ein eigenes Vorstandsressort ein.

Übernehmen soll es zum 1. Mai nächsten Jahres der aktuelle Leiter des jetzigen Unternehmensbereichs Agricultural Solutions, Livio Tedeschi, wie der Chemiekonzern nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte.

Damit wird der Konzernvorstand von sechs auf sieben Mitglieder erweitert. Ende April 2026 wird der langjährige BASF-Vorstand Michael Heinz wie geplant in den Ruhestand gehen, der jetzt unter anderem für das Agrargeschäft zuständig ist.

Heinz verantwortet überdies bisher die Bereiche Nutrition & Health sowie Care Chemicals. Diese Verantwortung soll Mary Kurian übernehmen, die ebenfalls zum 1. Mai 2026 vom Aufsichtsrat in den Konzernvorstand berufen wird. Kurian, die aktuell den Unternehmensbereich Care Chemicals leitet, wird laut Ressortverteilung künftig auch für Petrochemicals und Intermediates verantwortlich zeichnen.

Die BASF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,6 Prozent tiefer bei 43,14 Euro.

DOW JONES--

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BASF-Aktie stabilisiert sich trotz deutlicher Kurszielsenkung - Das sind die Gründe
BASF-Aktie fester: Lacke-Sparte geht an Carlyle
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: BASF-Aktie mit Outperform

Bildquelle: BASF SE

Nachrichten zu BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Shmehr Nachrichten