BASF-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für BASF-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Wegen enttäuschter Gewinnwarnungen, einer schwachen Barmittelschöpfung sowie eines mäßigen Umsatzwachstums hätten sich die Aktien der Farben- und Lackehersteller PPG und Akzo Nobel schon seit einiger Zeit unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dank eines erneuerten Wachstumsfokus, etlicher Selbsthilfemaßnahmen und etwas Unterstützung von den Endmärkten könnten sie aber etwas von ihrem früheren Glanz zurückgewinnen. Beim Chemiekonzern BASF verwies Hooper auf den Verkauf des verbliebenen Beschichtungsgeschäfts. Er erwarte eine hohe Bewertung der Aktivitäten, was die Perspektiven der in diesem Bereich tätigen Branchengrößen verdeutliche.

Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Aktie legte um 15:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 42,57 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 24,50 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 909 942 BASF-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2025 um 5,6 Prozent. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 20:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 04:28 / UTC





