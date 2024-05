Bayer-Aktie zum Handelsende höher: Bayer-Tochter erlangt Sonderstatus von FDA bei Parkinson-Zelltherapie

Die Gesundheitsbehörde FDA gab dem Programm Bemdaneprocel den Status Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT), wie Bayer und Bluerock mitteilten. Es hat damit Anspruch auf beschleunigte Entwicklungsprüfung und auf Beratung bei der Entwicklungsplanung durch leitende Manager einer FDA-Abteilung, die sich der Erforschung regenerativer Arzneimittel widmet.

Der RMAT-Status biete zusätzliche Möglichkeiten zur Unterstützung einer beschleunigten Zulassung sowie zur Erfüllung der Anforderungen nach der Zulassung, hieß es weiter. Bemdaneprocel war in der klinischen Phase-I-Studie erfolgreich und ist damit die am weitesten fortgeschrittene Zelltherapie zur Behandlung von Patienten mit Parkinson-Krankheit in der Testphase in den USA.

Im XETRA-Handel stiegen Bayer-Aktien letztlich um 4,20 Prozent auf 28,06 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)