LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 22 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Dank der starken Entwicklung des Pharmageschäfts im ersten Quartal könnten die Leverkusener in diesem Bereich über den Jahreszielen landen, schrieb Emily Field am Dienstag in seinem Kommentar. Das Agrar- und das Konsumentengeschäft seien derweil auf gutem Weg, ihre Ziele zu erreichen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2025 / 03:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2025 / 03:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.