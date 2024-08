Bayer schneidet besser als erwartet ab - Bayer-Aktie dreht ins Minus

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern bekam im Geschäft mit Pestiziden und Saaten sowie verschreibungspflichtigen Medikamenten einen nachteiligen Produktmix zu spüren, wie das DAX -Unternehmen in Leverkusen mitteilte. Die Prognose bestätigte Bayer jedoch.

Das bereinigte EBITDA sackte um 16,5 Prozent auf 2,11 Milliarden Euro ab und damit weniger stark als vom Markt mit 2,08 Milliarden Euro erwartet. Der Umsatz stieg dagegen anders als von Analysten erwartet um 0,9 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro. Währungseffekte wirkten hier mit 240 Millionen Euro dämpfend. Darum bereinigt verzeichnete Bayer ein Wachstum von 3,1 Prozent. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 10,9 Milliarden Euro Umsatz gerechnet.

2024 rechnet Bayer weiter mit einem bereinigtes EBITDA vor Währungseinflüssen von etwa 10,7 bis 11,3 Milliarden Euro auf Basis eines Umsatzes, der währungsbereinigt bestenfalls um 3 Prozent steigt, unter Umständen aber auch um 1 Prozent geringer ausfällt als 2023. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sieht Bayer nach wie vor zwischen 5,10 und 5,50 Euro.

Allerdings werden in der Agrarsparte das währungs- und portfoliobereinigte Umsatzwachstum und die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen im unteren Bereich der prognostizierten Bandbreiten (minus 1 bis plus 3 Prozent und 20 bis 22 Prozent) liegen, während für Pharma die Umsatzentwicklung besser erwartet wird, nämlich bereinigt zwischen 0 und 3 Prozent Wachstum statt wie bisher zwischen minus 4 bis 0 Prozent.

Bayer-Aktien volatil

Nach einer zunächst positiven Kursreaktion auf den Quartalsbericht sind die Aktien von Bayer am Dienstag ins Minus gedreht. Zuletzt gaben sie via XETRA um 1,21 Prozent auf 26,62 Euro nach. Gleichwohl blieben sie damit in der Handelsspanne der vergangenen Wochen.

Für 2024 steht allerdings ein Kursminus von mehr als einem Fünftel auf dem Zettel. Damit ist der Pharma- und Agrarchemiekonzern einer der schwächsten DAX-Werte. Längerfristig sieht es noch trüber aus: Vor einem Jahr hatten die Aktien noch fast doppelt so viel gekostet.

Experte Charlie Bentley vom Analysehaus Jefferies hob hervor, dass das bereinigte operative Ergebnis die Markterwartung und insbesondere seine Schätzung übertroffen habe. Dabei habe das Pharmageschäft positiv überrascht, während das Agrarchemiegeschäft und der Bereich Consumer Health enttäuscht hätten.

Für Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank sind die Resultate auf den ersten Blick ebenfalls besser als gedacht, auf den zweiten Blick sieht er aber auch Schatten und nicht nur Licht. So sei das Umsatzwachstum aus eigener Kraft mager gewesen und die operative Gewinnmarge sei gesunken. Vor allem das Agrargeschäft bleibe träge.

Die Bestätigung der Jahresziele sei zudem zwar positiv, so Friedrichs, aber die Wechselkursentwicklung sei für Bayer in die falsche Richtung gelaufen. Leichte Senkungen der Konsensschätzungen für 2024 seien daher nach wie vor möglich.

FRANKFURT (Dow Jones) / FRANKFURT (dpa-AFX)