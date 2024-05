BBVA-Aktie fällt minimal: BBVA mit außerordentlicher Aktionärsversammlung im Juli - Entscheidung über Kapitalerhöhung

Dort sollen die Aktionäre der spanischen Großbank über die vorgeschlagene Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem mehr als 12 Milliarden Dollar schweren feindlichen Übernahmeangebot für den kleineren Rivalen Banco de Sabadell abstimmen, wie sie jetzt mitteilte.

Spaniens zweitgrößte Bank nach Bilanzsumme will bis zu 1,13 Milliarden neue Aktien ausgeben, um die Übernahme zu finanzieren. Auf der Grundlage des BBVA-Schlusskurses vom Donnerstag hätten die Aktien einen Wert von 11,23 Milliarden Euro.

Die neu ausgegebenen BBVA-Aktien werden an Sabadell-Aktionäre ausgegeben, die das Angebot annehmen. Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung hänge davon ab, wie viele Anteilseigner die Offerte annehmen, so die BBVA.

Anfang Mai hatte BBVA ein feindliches Übernahmeangebot für Sabadell unterbreitet, wenige Tage nachdem der Vorstand von Sabadell eine Offerte zu diesen Bedingungen abgelehnt hatte. Vergangene Woche hat die BBVA bei der spanischen Börsenaufsicht einen Antrag auf Genehmigung des Angebots gestellt.

An der Börse in Madrid zeigt sich die BBVA-Aktie am Freitag zeitweise 0,20 Prozent tiefer bei 9,962 Euro.

Von Adria Calatayud

BARCELONA (Dow Jones)