NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Das Übernahmeangebot der spanischen Großbank für Banco Sabadell sei grundsätzlich ausreichend attraktiv für die Aktionäre des Konkurrenten, schrieb Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Um eine niedrige Annahmequote zu vermeiden, dürfte BBVA das Angebot aber noch nachbessern./niw/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:13 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.