NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Mit der Aufbesserung der Übernahmeofferte für die heimische Konkurrentin Banco Sabadell liege die spanische Bank immer noch am unteren Ende seiner Erwartungsspanne, schrieb Inigo Vega in seiner am Montag vorliegenden Reaktion. Die Sabadell-Führung werde das kaum überzeugen./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 14:14 / ET





