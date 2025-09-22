BBVA Aktie

15,95EUR -0,02EUR -0,13%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
22.09.2025 21:18:41

BBVA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Mit der Aufbesserung der Übernahmeofferte für die heimische Konkurrentin Banco Sabadell liege die spanische Bank immer noch am unteren Ende seiner Erwartungsspanne, schrieb Inigo Vega in seiner am Montag vorliegenden Reaktion. Die Sabadell-Führung werde das kaum überzeugen./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 14:14 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17,70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,07 € 		Abst. Kursziel*:
10,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,01%
Analyst Name::
Inigo Vega 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Nachrichten