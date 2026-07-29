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29.07.2026 06:31:29
BDO Unibank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
BDO Unibank hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,86 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,93 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 104,18 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 93,84 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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