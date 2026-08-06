Becton, Dickinson Aktie
WKN: 857675 / ISIN: US0758871091
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06.08.2026 12:54:47
Becton, Dickinson Boosts FY26 Adj. EPS Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Thursday, medical technology company Becton, Dickinson and Co. (BDX) raised its adjusted earnings guidance for the full-year 2026, while maintaining annual revenue growth outlook.
For fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $12.62 to $12.72 per share, up from the prior forecast range of $12.52 to $12.72 per share.
The company continues to expect revenue growth in the low single-digit plus, with constant currency revenue growth in the low single-digit.
In Wednesday's pre-market trading, BDX is trading on the NYSE at $172.00, up $1.34 or 0.79 percent.
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