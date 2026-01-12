Belden CDT Aktie
WKN: A0B8CA / ISIN: US0774541066
|
12.01.2026 09:03:20
Belden Plans EUR 450 Million Note Offering
(RTTNews) - Belden Inc. (BDC), a supplier of specialty networking solutions, on Monday said it plans to offer EUR 450 million of senior subordinated notes due 2033 in a private offering.
The company intends to use the proceeds to redeem its 3.375% senior subordinated notes due 2027 and to cover related fees and expenses.
