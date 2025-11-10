Belite Bio, Inc Q3 Loss Increases

(RTTNews) - Belite Bio, Inc (BLTE) reported Loss for its third quarter of -$21.69 million

The company's earnings totaled -$21.69 million, or -$0.65 per share. This compares with -$8.68 million, or -$0.28 per share, last year.

Belite Bio, Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$21.69 Mln. vs. -$8.68 Mln. last year. -EPS: -$0.65 vs. -$0.28 last year.