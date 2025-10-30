Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Bellevue Group AG: Neuer Investment-Manager für Bellevue Healthcare Trust – Redimensionierung der UK-Aktivitäten



30.10.2025 / 08:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Zürich, 30. Oktober 2025

Neuer Investment-Manager für Bellevue Healthcare Trust – Redimensionierung der UK-Aktivitäten

Der Verwaltungsrat der Bellevue Healthcare Trust plc (LSE: BBH) hat sich im Rahmen seiner Strategieüberprüfung vor dem Hintergrund der stark rückläufigen Marktkapitalisierung von aktuell GBP 146 Mio. und des zunehmend schwierigeren Umfeldes für UK Investment Trusts entschieden, der nächsten ausserordentlichen Generalversammlung zu empfehlen, die Verwaltung des Trusts einem neuen Investment-Manager zu übertragen.

Die Bellevue Group wird aufgrund der Veränderung beim Bellevue Healthcare Trust die Aktivitäten in UK redimensionieren und so das Geschäftsmodell weiter fokussieren.



