WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

30.10.2025 08:05:34

Bellevue Group AG: Neuer Investment-Manager für Bellevue Healthcare Trust – Redimensionierung der UK-Aktivitäten

Bellevue Group AG: Neuer Investment-Manager für Bellevue Healthcare Trust – Redimensionierung der UK-Aktivitäten

30.10.2025 / 08:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Zürich, 30. Oktober 2025

Neuer Investment-Manager für Bellevue Healthcare Trust – Redimensionierung der UK-Aktivitäten

Der Verwaltungsrat der Bellevue Healthcare Trust plc (LSE: BBH) hat sich im Rahmen seiner Strategieüberprüfung vor dem Hintergrund der stark rückläufigen Marktkapitalisierung von aktuell GBP 146 Mio. und des zunehmend schwierigeren Umfeldes für UK Investment Trusts entschieden, der nächsten ausserordentlichen Generalversammlung zu empfehlen, die Verwaltung des Trusts einem neuen Investment-Manager zu übertragen.

Die Bellevue Group wird aufgrund der Veränderung beim Bellevue Healthcare Trust die Aktivitäten in UK redimensionieren und so das Geschäftsmodell weiter fokussieren.


Kontakt
Investor Relations:  Stefano Montalbano, CFO Bellevue Group
Tel. +41 44 267 67 00, smn@bellevue.ch

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF
Tel. +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch

 

Bellevue 
Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative Anlagen (inkl. Private Equity) und ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 90 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende Juni 2025 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 4.8 Mrd.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bellevue Group AG
Theaterstrasse 12
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
Fax: +41 44 267 67 01
E-Mail: info@bellevue.ch
Internet: www.bellevue.ch
ISIN: CH0028422100
Valorennummer: A0LG3Z
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2220874

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2220874  30.10.2025 CET/CEST

