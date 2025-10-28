Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Rentabler Bellevue-Einstieg?
|
28.10.2025 10:03:43
SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das Bellevue-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Bellevue-Papier investiert hätte, hätte er nun 649,351 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2025 auf 8,46 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 493,51 CHF wert. Mit einer Performance von -45,06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Bellevue wurde am Markt mit 112,19 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bellevue AGmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Bellevue Group AG: Neuer Investment-Manager für Bellevue Healthcare Trust – Redimensionierung der UK-Aktivitäten (EQS Group)
|
30.10.25
|Bellevue Group AG: New Investment Manager for Bellevue Healthcare Trust – Streamlining of UK activities (EQS Group)
|
28.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
28.10.25
|SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
21.10.25
|SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
14.10.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
14.10.25
|Börse Zürich: SPI notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
14.10.25
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)