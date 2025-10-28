Bellevue Aktie

WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

Rentabler Bellevue-Einstieg? 28.10.2025 10:03:43

SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bellevue-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Bellevue-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Bellevue-Papier investiert hätte, hätte er nun 649,351 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2025 auf 8,46 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 493,51 CHF wert. Mit einer Performance von -45,06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bellevue wurde am Markt mit 112,19 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

